Stalli rosa, Aversa aderisce al bando ministeriale

“Abbiamo aderito al bando del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili che dà la possibilità ai Comuni di ricevere un contributo economico per realizzare, (per Aversa aumentare il numero) ‘stalli rosa in città’”. Lo comunicano all’unisono i consiglieri comunali Federica Turco e Vincenzo Angelino.

Ancora più spazi rosa, destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini in età non superiore a due anni previa esposizione di un apposito tagliando rilasciato dalla Polizia Municipale.

Per l’esponente di Noi Aversani, Federica Turco: “Stiamo costruendo una città per tutti, puntiamo ad offrire un servizio utile, pratico e necessario”.

“L’innovazione del progetto- spiega il consigliere Angelino – si caratterizza nelle installazioni di stalli rosa nei pressi dei pediatri, ginecologi, medici di Medicina Generale, i centri di maggiore interesse pubblico come uffici comunali, uffici postali e le scuole naturalmente questa misura va inserita in un percorso di miglioramento di una mobilità sostenibile che stiamo costruendo in città”.

Alle dichiarazioni dei due consiglieri comunali i quali hanno lavorato al progetto ascoltando naturalmente i bisogni delle famiglie si aggiunge anche il Sindaco Golia che esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto.” La nostra priorità resta rendere Aversa una città inclusiva, innovativa, che guarda con attenzione ai bisogni delle famiglie lo stiamo facendo seguendo gli obiettivi di mandato e puntiamo a diventare sempre più una città all’avanguardia di respiro europeo”.