Spara da monopattino su auto parcheggiata

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri su quanto accaduto la scorsa notte intorno alle 2 a Lizzanello (Lecce) dove in via Gorizia un uomo con felpa scura e volto coperto da un cappuccio avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco su un’auto parcheggiata in strada per poi dileguarsi a bordo di un monopattino.

I militari hanno acquisito le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona. Sono in corso accertamenti anche sul proprietario dell’auto bersagliata dai proiettili.

(Adp/Dire)