SEO copywriting: definizione e caratteristiche

La SEO copywriting consiste nella scrittura per il web il cui scopo ultimo è quello di posizionare il testo che si pubblica fra i risultati dei motori di ricerca. Si può trattare di comunicati stampa, di post per blog o di articoli; in ogni caso vengono adoperate delle tecniche SEO in modo che i contenuti possano essere indicizzati su Google. Per dedicarsi alla SEO copywriting, pertanto, non è sufficiente sapere come si scrive per il web, ma occorre anche essere in grado di padroneggiare le diverse tecniche seo.

Che cos’è la SEO

A questo punto può essere utile compiere un passo indietro per capire come funziona il posizionamento su Google e che cos’è la SEO. Dietro questo acronimo si nasconde l’espressione in lingua inglese Search Engine Optimization, che corrisponde all’insieme di attività che hanno lo scopo di posizionare le pagine di un sito fra i primi risultati di ricerca per le parole chiave di riferimento, coerenti con i contenuti di quel sito. Un posizionamento di rilievo è sinonimo di maggiore visibilità, e quindi favorisce un incremento graduale del volume di traffico diretto al sito.

Qual è lo scopo della SEO copywriting

Un SEO copywriter si dedica a un’attività di scrittura attraverso la quale è possibile estrarre un contenuto discorsivo e ampio da una notizia, da un’idea o da un concetto. Si tratta, dunque, di scrittura creativa destinata alla pubblicazione in Rete e orchestrata con un sapiente uso delle tecniche SEO. A volte i SEO copywriter sono specializzati in ambiti specifici, in cui hanno accumulato nel corso del tempo maggiore esperienza. Di conseguenza sono in grado di scrivere con più efficacia e maggiore consapevolezza, adoperando anche termini specifici e un gergo tecnico adeguato, se richiesto. Per fare in modo che un sito compaia fra i primi risultati di ricerca mostrati da Google non si può prescindere da una meticolosa attività di SEO copywriting, grazie a cui i visitatori possono essere convertiti dapprima in lettori e poi in contatti.

La scrittura di contenuti originali

Per riuscire a suscitare l’interesse dei lettori, ad ogni modo, è fondamentale progettare e realizzare dei contenuti che siano il più possibile originali. Il copywriting declinato attraverso la SEO corrisponde a una strategia di scrittura che deve prendere in considerazione una serie di regole e di tecniche che vanno incontro alle esigenze degli algoritmi di Google. È fondamentale redigere contenuti freschi e unici, mentre è totalmente vietato copiare. Tutto deve essere finalizzato alla realizzazione di contenuti che siano originali e redatti con un linguaggio adeguato, sulla base di strategie di comunicazione all’avanguardia. Scrivere un testo per un sito Internet, d’altra parte, è cosa ben diversa dallo scrivere un testo per un giornale o un qualunque altro mezzo di comunicazione.

I principi della SEO

I migliori copywriter devono avere l’abilità di sviluppare contenuti che si rivelino interessanti, facili da leggere e innovativi. Al tempo stesso, è di fondamentale importanza acquisire una certa padronanza dei principi della SEO, come quello che chiama in causa l’uso delle parole chiave. È un grave errore essere ripetitivi nell’impiego delle keyword, perché il rischio è quello di dar vita a un testo poco leggibile. Per di più vale la pena di ricordare che gli spider si basano su una metrica, denominata keywords density, grazie a cui è possibile riconoscere i contenuti con ripetizioni, che sono destinati a essere penalizzati. Sia chiaro, comunque: l’uso delle parole chiave non è che uno dei tanti principi della SEO, mentre altri aspetti importanti sono i metatag, i link, gli URL e in generale l’ottimizzazione della struttura del sito.

Agenzia SEO: i servizi di Easyweb Consulting

Chi ha bisogno di un’agenzia SEO di comprovata esperienza e affidabilità si può rivolgere a Easyweb Consulting avendo la certezza di trovare degli interlocutori seri e professionali. Questa web agency è presente nel settore da più di 10 anni e vanta competenze specifiche nel mercato del marketing digitale, occupandosi di posizionamento Google e di realizzazione di siti web dinamici, ma anche di campagne di advertising, di servizi fotografici e di loghi aziendali. Qualunque sia il progetto digitale che si ha in mente di sviluppare, Easyweb Consulting è la realtà a cui fare riferimento per sviluppare il proprio business online.