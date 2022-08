Scuola, pioggia di milioni per le province campane. Castiello: “plauso a lavoro di Salvini e Sottosegretario Sasso”

A dispetto delle tante parole al vento di chi si sciacqua la bocca di sud e del problema di una scuola all’altezza, focalizzando sulla necessità di sistemare le scuole in senso moderno e sicuro per favorire l’apprendimento di alunni e studenti, anche dei più piccoli, cioè dei bambini che frequentano gli asili, la Lega fa i fatti. Ed in questo atteggiamento di concretezza ed efficacia dell’azione di governo si inquadra il corposo finanziamento di cui hanno beneficiato molte scuole campane per un totale di 35 milioni di euro, nell’ambito dei fondi PNRR e grazie all’attento lavoro del sottosegretario alla pubblica istruzione, Rossano Sasso”. Così Pina Castiello deputato campano della Lega e membro dell’esecutivo nazionale del partito.

“Sono contenta che tutte le province della Campania abbiano ottenuto i fondi, e non pochi sono stati anche gli istituti della mia città, Afragola, ad essere destinatari dei finanziamenti. A tal proposito mi sembra opportuno, da vice sindaco in carica, plaudire alla grande sensibilità del sindaco Pannone e dei colleghi della giunta, nonché degli uffici preposti, che hanno fatto fino in fondo il loro dovere in termini di raccordo e di stimolo con il ministero. Ringrazio ovviamente anche Matteo Salvini e Rossano Sasso, interpreti fedeli della linea politica della lega sulla scuola, tutta incentrata all efficientamento delle strutture, alla loro messa in sicurezza, per centrare l’obiettivo di una scuola di qualità capace di agevolare una formazione al passo coi tempi”.