Rinnovare l’ufficio con stile

Può capitare che l’ufficio assegnato, talvolta realizzato da coloro che ci abbiano preceduto in quella certa posizione lavorativa, non appaia conforme alle esigenze personali. Molto spesso, il passare degli anni e la cattiva gestione hanno reso l’ufficio un ambiente poco produttivo e inadatto ad ospitare i futuri clienti.

Altre volte, le principali difficoltà riguardano l’ufficio per lo smartworking, organizzato in malo modo e senza aver richiesto l’ausilio di un consulente esperto. Di conseguenza, il risultato finale si rivela poco soddisfacente e lontano ormai anni luce dalle aspettative iniziali.

Per tornare al lavoro con la massima concentrazione ed una forte creatività, al meglio delle personali capacità fisiche e mentali, si rende necessaria un’operazione di rinnovo dell’ufficio.

Lo sforzo principale sarà quello di fare ordine in ufficio, compiendo delle scelte mirate che risultino compatibili con lo stile d’arredo che si vuole ricreare.

Se dovessero insorgere dei dubbi e degli interrogativi sullo stile d’arredo più adatto in relazione alla posizione lavorativa, la guida di oggi ti aiuterà a fare chiarezza attraverso uno sguardo alle ultime tendenze.

Le poltrone consigliate per stile

Sia in fase di prima progettazione che in fase di completo rinnovo degli uffici, il punto di partenza resta la scelta delle poltrone. Prima dell’acquisto delle poltrone per l’ufficio, bisognerà esaminare con molta attenzione il loro design e l’effettiva corrispondenza tra il loro profilo e quello stile d’arredo che più ci aggrada.

In particolare, chiunque desideri degli uffici moderni ed eleganti nella loro straordinaria essenzialità, dovrebbe soffermarsi su morbide poltrone in ecopelle, dal bellissimo design salvaspazio.

Negli ultimi tempi, tra gli appassionati d’arredo moderno, la combinazione che va per la maggiore è sicuramente quella tra il nero lucente del rivestimento ed il grigio metallico dei braccioli sui due lati.

Nonostante ci sia un crescente apprezzamento verso l’arredo ufficio moderno, sono ancora tantissime quelle realtà legate ad uno stile d’arredo più classico, probabilmente per il calore e l’accoglienza che lo stesso è in grado di infondere.

All’interno degli uffici dai tratti classicheggianti, viene difficile immaginare qualcosa di diverso da una sedia imbottita. L’ideale sarebbe una sedia con una leggera struttura in legno e con una morbida imbottitura che richiami, nei toni, il verde, il giallo o l’arancione chiaro delle pareti.

Per scoprire dei meravigliosi esempi di comode sedute in stile classico o moderno, ti invitiamo a consultare tutte le poltrone e le sedie presenti sul sito BevilacquaUfficio.com , nei vari modelli e nelle diverse combinazioni esistenti.

Le scrivanie consigliate per stile

Completata la scelta delle poltrone o delle sedie ergonomiche per l’ufficio, davanti a queste non deve mai mancare una pratica scrivania, fungente da banco di lavoro. Anche in questo caso, al momento degli acquisti, bisognerà tener conto dello spazio complessivo a disposizione e del tipo di stile che si vuole imprimere ai propri uffici.

Tra le ultime tendenze in fatto di arredo uffici, meritano di essere ricordate le scrivanie angolari.

Nello specifico, si tratta di alcune scrivanie moderne (progettate in vetro, in metallo oppure fondendo questi due materiali) che, avendo già inclusa una superficie d’appoggio maggiore rispetto a quella delle tradizionali scrivanie rettangolari, permettono di ottimizzare gli spazi liberi e di facilitare l’inserimento di altri complementi d’arredo.

Stando alle opinioni espresse dai maestri del design, l’alternativa 2022 ai modelli angolari è rappresentata senz’ombra di dubbio dalle scrivanie in stile industriale, dai sottili assi lavorati in ferro e dallo splendido piano d’appoggio in truciolato scuro.

Alcune scrivanie industriali sul catalogo online di Bevilacqua Ufficio, inoltre, beneficiano di un praticissimo sistema di regolazione dell’altezza della superficie d’appoggio, affinché le persone possano costantemente operare nelle migliori condizioni.

I mobili da ufficio per stile

In una guida completa al rinnovo degli uffici con stile, quale spera di essere quella qui proposta, non può mancare ovviamente un focus rivolto ai mobili per uffici. Un comparto in continua evoluzione e con un ricco ventaglio di soluzioni da poter percorrere.

Nell’ambito di uffici moderni, raffinati ed essenziali trovano sempre maggiore spazio delle librerie a cassettoni aperte e delle piccole cassettiere, magari da poter richiudere a chiave, da poter posizionare ai piedi delle scrivanie.

Diversamente, quando l’orientamento del singolo è verso un ufficio in versione classica, con un’impronta decisa del legno, alle richiamate librerie aperte, alle spalle della postazione operativa, sono da preferire dei capienti armadi ad anta in legno noce oppure ciliegio.

Il tocco finale sarà l’aggiunta di un paio di sottili vetrate sul davanti degli armadi, grazie alle quali poter esaminarne l’intero contenuto senza doverli riaprire ogni volta.

Il legno ed il vetro, a disegnare degli imponenti scaffali da ufficio e delle mensoline vintage, regalano un bel colpo d’occhio anche negli uffici dal carattere industriale. Per avere una rapida conferma di quanto detto finora, ti invitiamo a sfogliare le pagine del catalogo online su BevilacquaUfficio.com.