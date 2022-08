I padroni di casa sono al mare, i ladri in azione

Con le città svuotate per le vacanze agostane, aumenta il rischio di vedersi casa svaligiata. Per questo motivo i carabinieri del comando Provinciale di Napoli stanno intensificando i servizi esterni e il monitoraggio del territorio, con particolare attenzione ai quartieri residenziali più isolati.



Questa mattina, all’alba, i militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato tre persone (RANESE Pasquale nato a Napoli – cl.1969; ACAMPA Francesco nato a Napoli – cl.1960; PERNA Dario nato a Napoli – cl.1998) per tentato furto in abitazione.

Avevano forzato una grata di ferro di una finestra di un appartamento in Corso Bruno Buozzi e con una scala stavano tentando di entrare in un’abitazione al primo piano.

I militari sono riusciti ad accerchiarli e a bloccarli: con loro anche un quarto uomo fuggito sui tetti, ancora attivamente ricercato. Sequestrati gli attrezzi per lo scasso utilizzati per aprirsi un varco nell’appartamento.



I tre sono ora in tribunale, in attesa di giudizio.