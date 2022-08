Packaging: la novità dei bag in box

I bag in box sono l’innovativa soluzione per il packaging di alimenti in forma fluida o liquida. Si utilizzano ormai da alcuni anni per olio, vino, bibite e succhi di frutta e offrono una serie di interessanti vantaggi, sia per il produttore che per l’utilizzatore finale.

Cos’è un bag in box

Si tratta sostanzialmente di scatole di cartone che contengono grandi buste in polietilene. Queste ultime conservano al meglio l’alimento, che può essere facilmente prelevato utilizzando un comodo rubinetto posto sul fondo della busta. Quest’ultima è leggera e sottile, ma comunque sufficientemente robusta da non temere urti e rotture; la scatola esterna, in cartone rigido, previene gli urti e tiene al riparo la busta interna dalla luce. Si possono trovare bag in box da 5 litri o anche meno, sono quindi confezioni perfette per vari prodotti alimentari, anche di produzione artigianale. Sono presenti anche bag in box molto più grandi, fino a oltre 500l; questi ultimi si utilizzano soprattutto a livello industriale, per contenere le materie prime.

Perché usare i bag in box

La soluzione del bag in box viene preferita da varie aziende, soprattutto per le confezioni molto grandi, ma anche per quelle adatte all’utilizzo famigliare. I vantaggi offerti sono molteplici, a partire dal fatto che questo tipo di packaging è molto resistente e facile da trasportare. La scatola esterna è impilabile e pallettizzabile, cosa che offre una soluzione innovativa per i prodotti fluidi, che solitamente si confezionano in contenitori che possono rompersi o creparsi in seguito a urti, causando una ovvia perdita di prodotto. Oltre a questo la confezione così ottenuta occupa poco spazio, limitando l’utilizzo di materie prime per produrre il packaging. Per altro i bag in box sono completamente riciclabili e la carta esterna risulta ecosostenibile.

Gli alimenti in un bag in box

I vantaggi offerti dai bag in box alle confezioni di prodotti alimentari sono ulteriori. A partire dal fatto che lo speciale rubinetto posto sul fondo impedisce all’aria di accedere alla busta. Questo garantisce una migliore conservazione degli alimenti, che non subiscono alcun tipo di ossidazione. L’utilizzatore poi riesce a spillare dal contenitore tutto il prodotto, senza sprechi o residui che altrimenti sarebbero buttati. Si tratta quindi di un packaging molto smart, che offre maggiore ecosostenibilità e praticità, per qualsiasi tipo di prodotto così inscatolato. Per l’industria è poi una soluzione molto economica, visto il ridotto costo dei materiali di produzione, correlato anche alla minima quantità sfruttata per ogni singolo packaging così prodotto.

Che prodotti si trovano in bag in box

Il consumatore può trovare in commercio alcuni alimenti in bag in box: olio, succhi e creme di frutta, salse, mousse di frutta o di altri alimenti, centrifugati, vino e bibite. Negli ultimi tempi è possibile reperire anche alcuni prodotti per l’igiene, come ad esempio detergenti e detersivi, oltre che shampoo. Per questo tipo di prodotti si usano confezioni più adatte all’uso industriale, visto che i bag in box di dimensioni più contenute sono comunque da 1 l, una quantità che per alcuni prodotti detergenti può risultare molto ampia per una famiglia.