Noleggio con conducente a Roma: la soluzione migliore per spostarsi nella capitale

A Roma, così come nel resto d’Italia, i servizi di noleggio con conducente sono sempre più richiesti: è anche per questo motivo che è in aumento il numero di persone che desiderano iniziare a lavorare come autisti e ottenere una specializzazione proprio per la guida di auto NCC. Questo tipo di servizio viene offerto a diverse tipologie di clienti, a cominciare da coloro che arrivano da fuori per ragioni di affari o di turismo. Chi ama guidare, dunque, potrebbe valutare l’ipotesi di scegliere questo lavoro, a maggior ragione nel caso in cui vanti una particolare predisposizione nei confronti del contatto con il pubblico in abbinamento alla passione per i motori.

Che cos’è il noleggio con conducente

Quando si parla di noleggio con conducente si fa riferimento a un servizio pubblico che non è di linea e che si considera integrativo rispetto al trasporto pubblico. Il noleggio auto con conducente a Roma e nel resto d’Italia viene garantito grazie a specifici veicoli NCC. Nel momento in cui un cliente desidera usufruire del servizio in questione non deve far altro che effettuare una prenotazione al fine di richiedere la prestazione di viaggio desiderata.

Perché decidere di diventare autisti NCC

Quella di un autista NCC è una professione che si caratterizza, in primo luogo, per una spiccata autonomia organizzativa, e vanta un operato che si può definire quasi artigianale, grazie a cui è possibile mettersi al volante di vetture di livello elevato e assecondare il proprio amore verso i motori. In più, si ha l’opportunità di entrare in contatto con una clientela di assoluto valore e di prestigio, in parte differente rispetto alla clientela dei taxi. In più, è possibile svolgere la propria attività mediante strumenti di automazione. Per altro, se si decide di diventare autisti e di mettersi al volante di una vettura NCC si ha l’opportunità di usufruire di sovvenzionamenti e di agevolazioni bancarie. Ecco spiegato il motivo per il quale tante persone al giorno d’oggi prendono in esame l’opportunità di diventare autisti NCC, un lavoro che permette loro di accompagnare le persone in maniera professionale e garantendo la massima sicurezza.

Chi può lavorare nel settore

Gli autisti possono essere giovani o meno giovani, perché a contare non è l’età, quanto la professionalità. Il mestiere, in effetti, non può essere svolto da chiunque indistintamente, in quanto ci sono dei requisiti ben precisi che devono essere rispettati e a cui ci si deve attenere: doti come, per esempio, la puntualità e l’educazione, ma anche la capacità di rispettare le altre persone. Infatti, è fondamentale essere in grado di relazionarsi con i clienti. Al tempo stesso, è essenziale avere una conoscenza impeccabile di tutte le norme del codice della strada. Per quel che riguarda l’aspetto economico, c’è da tenere conto della licenza per la guida di un’auto di questo tipo. Al di là della patente di guida, è necessario essere in possesso del CAP, vale a dire il certificato di abilitazione alla professione.

Gli adempimenti burocratici

Nel caso in cui si sia interessati a lavorare come autisti NCC è indispensabile registrarsi presso la Camera di Commercio e iscriversi come conducenti di veicoli per uso pubblico non di linea. Gli autisti NCC, al di là dei requisiti economici, tecnici e morali, devono anche rispettare gli standard di idoneità che sono indicati dalla legge n. 21 del 1992 e dalla direttiva regionale n. 2009 del 1994.