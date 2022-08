Movida ad Aversa, pestarono coetaneo: emessi 8 provvedimenti

Il Questore della Provincia di Caserta ha emesso 8 provvedimenti di D.A.C.Ur (Divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento) nei confronti di altrettanti giovani, tra cui alcuni minorenni, residenti in Aversa e comuni limitrofi, in quanto ritenuti responsabili di un pestaggio ai danni di un loro coetaneo per futili motivi.



Nella serata del 23 marzo u.s, nei pressi del centro commerciale “I Normanni” sito in Aversa, zona frequentata da numerosi giovani per la presenza di punti di aggregazione, gli otto destinatari del provvedimento aggredirono selvaggiamente la vittima colpendola con tirapugni e bastoni.



Le immediate investigazioni esperite dal personale del Commissariato di P.S. di Aversa consentivano l’identificazione degli autori del fatto criminoso che venivano quindi denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni aggravate.



Per gli stessi fatti, la Divisione Anticrimine della locale Questura avviava una rapida istruttoria volta all’adozione di Misure di Prevenzione atte a scongiurare per il futuro il ripetersi di simili episodi, al termine della quale il Questore della provincia di Caserta ha emesso nei loro confronti provvedimenti di Divieto di accesso agli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento, dell’intero territorio del Comune di Aversa, nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze dei medesimi nella fascia oraria dalle 18.00 alle ore 06.00.



I provvedimenti sono stati notificati agli interessati nella giornata di ieri 2 agosto c.a..