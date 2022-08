Movida ad Aversa, blitz Polizia – Vigili Urbani

A seguito delle attività congiunte avviate sul territorio finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni legati al mancato rispetto delle regole in materia di annona e commercio ed al rispetto delle ordinanze Sindacali, pochi giorni fa gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Aversa unitamente agli agenti della Polizia Locale di Aversa hanno dato esecuzione ad un provvedimento di chiusura di trenta giorni emesso a carico di una nota attività di intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande ubicata al centro di Aversa per violazione dell’ordinanza Sindacale che disciplina le sanzioni per violazione oraria e modalità della diffusione sonora dei pubblici esercizi.

Dopo alcuni controlli e relative sanzioni gli agenti della Polizia Locale di Aversa unitamente agli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Aversa hanno dato esecuzione al secondo provvedimento di chiusura emesso a carico di una attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande ubicata nella zona di Via Seggio per il mancato rispetto dell’ordinanza Sindacale, in particolare per aver violato il rispetto delle modalità della diffusione sonora dei pubblici esercizi.

Entrambi i provvedimentisono scaturiti a seguito dei contolli e degli accertamenti a carico delle attività commerciali per le numerose violazioni accertate e contestate ai gestori dei locali.