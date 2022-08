Lusciano. Nomina scrutatori, Italia Viva chiede massima trasparenza

“La nomina degli scrutatori viene effettuata dalla commissione elettorale comunale, di cui, il presidente è il sindaco Nicola Esposito. Tale commissione è formata, inoltre, dai due assessori Stefania Giglio e Claudio Grimaldi per la maggioranza e dal consigliere di minoranza Francesco Palmiero. Il loro compito è scegliere tra i cittadini, iscritti all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, i componenti dei seggi. Poi c’è l’altra faccia della stessa medaglia, ovvero, l’aspetto furbesco, seppur legale, della spartizione dei nominativi. Come si suol dire: ‘Fatta la legge trovato l’inganno'”. A dirlo, tramite nota stampa, il coordinamento cittadino di Italia Viva guidato da Luciano Dell’Aversano Orabona.

“Noi di Italia Viva non siamo interessati ai giochini per assicurarsi qualche elettore ma cerca di elaborare modalità e proposte per una giustizia sociale. Condividiamo in pieno e senza strumentalizzazioni di facciata, la proposta lanciata dal gruppo politico ‘Lusciano che vorrei’, capeggiato dalla consigliera Dominga Inviti, di effettuare un sorteggio pubblico per la scelta degli scrutatori. Comunque, alla Commissione, dopo aver letto alcuni commenti sui social, ormai diventati strumento molto pericoloso, e confrontandoci con alcuni cittadini, chiediamo di garantire, la massima trasparenza, escludendo chi ha già partecipato alle elezioni, a coloro che hanno fatto parte dell’elenco degli scrutatori del referendum del 12 giugno, e, attraverso un metodo di rotazione per gli iscritti prossimi e futuri, di dare un’opportunità per formare una propria esperienza e un contributo economico a coloro che restano”.

“Ovviamente lo stesso dovrà essere fatto per coloro che dovranno sostituire gli eventuali rinunciatari alla carica di presidente di seggio nominati dalla Corte d’Appello. Ciò per evitare quanto udito in quel famoso consiglio comunale del 29 giugno scorso, nel corso del quale un consigliere di maggioranza e un ex dello stesso gruppo politico, in una discussione, si rinfacciavano l’assegnazione di qualche scrutatore”.