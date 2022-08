Chi vincerà la Liga Spagnola tra Real, Barcellona e Atletico? Notizie di mercato e precampionato

Quando si parla di Liga non si può evitare di citare “El Clásico”, ovvero la sfida entusiasmante tra Barcellona e Real Madrid. Questo nome indica proprio una tradizione che si rinnova ogni anno e che coinvolge gli appassionati di calcio dentro e fuori dalla Spagna.

Nella stagione 2022/2023 i campionati europei partiranno in anticipo poiché in inverno ci sarà lo stop dovuto all’avvio dei Mondiali che si giocheranno in Qatar.

I blancos proveranno a mettere in archivio un’altra vittoria dopo il trionfo nella passata stagione, durante la quale hanno distaccato i blaugrana di ben 13 punti. In terza posizione è arrivato l’Atlético Madrid, con 2 punti ulteriori di svantaggio. A seguire si sono piazzati Siviglia, Betis, Real Sociedad e Villareal, che ha prenotato l’ultimo posto utile per l’Europa in Conference League. Gli impegni di Champions saranno determinanti in chiave scudetto perché andrà capito come si avvicenderanno in campo i giocatori quando le partite diventeranno sempre più frequenti.

Nel frattempo i bookmakers stranieri hanno pubblicato le quote per la vincente della Liga e il Real e leggermente favorito sul Barça. Per quanto riguarda le inseguitrici, dovrebbero confermarsi le quote su Atlético Madrid e Siviglia, con il Villareal che è dato indietro. Va detto che la Liga potrebbe anche riservare sorprese e nessuna partita può essere considerata facile nemmeno per le big. I colpi di scena non sono mai mancati in passato e ogni match sarà tiratissimo fino all’ultimo minuto.

La prima amichevole del 24 luglio tra Real e Barcellona ha visto trionfare gli uomini di Xavi grazie alla rete di Raphinha nel primo tempo. I blancos hanno pareggiato per 2-2 con l’América, vincendo però per 2-0 con la Juventus grazie alle reti di Karim Benzema e Marco Asensio. Il primo titolo è arrivato nella gara di Supercoppa contro l’Eintracht, con i centri di David Alaba nella prima frazione di gioco e del solito Karim Benzema nella ripresa. Il calcio estivo del Barça, invece, ha visto il pareggio con la Juventus per 2-2, la vittoria per 2-0 sul NY Red Bulls, la batosta rifilata al Pumas UNAM nel Trofeo Gamper per 6-0.

I catalani saranno chiamati a inseguire i blancos, che sotto la guida di Carlo Ancelotti hanno dimostrato di poter fare doppietta tra coppa e campionato. A Madrid non si pensa assolutamente a fare a meno delle prestazioni di Kroos e Modric, oltre ovviamente a Benzema. Mancava un tassello e il Real è andato a cercarlo a Monaco acquistando per 80 milioni di euro Aurelien Tchouameni.

Sul fronte Barça va detto che Xavi, che ora siede in panchina come allenatore, è stato il protagonista indiscusso degli ultimi 10 scudetti cuciti sulla maglia dal 2000. Lewandowski resta un punto fermo, con Koundé, Raphinha e Kessié che possono fare la differenza.

Il mister dell’Atlético Madrid resta Diego Simeone, che vuole continuare a far bene e potrebbe inserirsi come terzo incomodo nella corsa per il campionato. Dall’Udinese è arrivato Molina e l’allenatore può approfittare anche del talento di Axel Witsel.

In casa Siviglia Lopetegui dovrà fare i conti con un riassetto della difesa perché entrambi i centrali se ne sono andati e sarà difficile pensare di competere per lo scudetto. Il Villareal ha fatto sognare i tifosi in Champions League nel 2022 contro la Juventus e ha messo anche in difficoltà il Liverpool. In una competizione di quel livello è abbastanza improbabile pensare che si possano fare prestazioni significative per caso. Gli occhi sono puntati dunque anche sul Villareal come sorpresa dell’anno, almeno per coloro che vogliono azzardare un pronostico insolito.

Le quote per le scommesse sul vincitore della Liga Spagnola sono già pubblicate: non ti resta che puntare, controllando i bookmakers stranieri e sperando di metterti in tasca una bella somma.