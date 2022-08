‘La regina Giovanna: donna e monarca’: visite guidate ai Bagni della Regina Giovanna

Domani 2 agosto e mercoledì 3 agosto, il Comune di Sorrento propone a cittadini e turisti “La regina Giovanna: donna e monarca”, una visita guidata ambientale e culturale nel territorio dei cosiddetti “Bagni della Regina Giovanna”, per fare conoscere il patrimonio ambientale e storico, archeologico e antropologico del famoso sito del Capo di Sorrento.

Attraverso una narrazione itinerante, arricchita con performance artistico-teatrali, l’escursione punta al coinvolgimento diretto del pubblico, focalizzandosi sul mito della misteriosa Regina Giovanna, erede della corona angioina.

“Questo appuntamento è di notevole interesse in quanto parla della reali vicende storiche della Regina Giovanna D’Angiò, sdoganando finalmente quanto nei secoli il revisionismo storico ha voluto tramandarci – spiega il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco – È essenziale oggi ragionare in modo asettico per avere una visione reale delle nostre radici, per trarne giusti insegnamenti per il futuro e per riabilitare nella memoria i nostri predecessori”.

La visita è de la durata complessiva di un’ora e sarà condotta dalla storica dell’arte ed artista, Adelaide Maresca. Appuntamento alle ore 19, davanti l’ingresso della Chiesa del Capo di Sorrento. La partecipazione è gratuita e prevede anche una traduzione in lingua spagnola.