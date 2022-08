‘Le iniziative per il Natale’: Confesercenti Caserta raccoglie le idee

La Confesercenti Provinciale di Caserta nell’ottica di favorire la programmazione delle attività in occasione del Natale, da vita ufficialmente all’incubatore di idee per il Natale 2022.

Tutti gli operatori commerciali interessati a sviluppare e proporre delle iniziative possono inviare una mail con la loro proposta dal 01/09/2022 al 30/09/2022 al seguente indirizzo mail: confeserce@virgilio.it.

È questo il messaggio che stamattina la confederazione delle imprese del commercio ha lanciato sulla propria pagina Facebook ufficiale e che in queste ora sta recapitando ai propri soci e ai commercianti di Terra di Lavoro.

“Le aziende vivono di programmazione – ci dice Salvatore Petrella – e archiviata la fase estiva è giusto attivarci in anticipo per dare vita ad una serie di iniziative a sostegno delle imprese nel periodo natalizio. Per fare ciò – aggiunge Petrella – è necessario ed utile ascoltare la voce degli operatori, raccogliere le proposte e cercare di coniugarli in fatti concreti. Noi diamo vita a questo incubatore di idee che sarà attivo per tutto il mese di settembre. Siamo sicuri che arriveranno parecchie proposte sia dal capoluogo che vari Comuni di Terra di Lavoro”.