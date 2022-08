Incendi nel Casertano: sopralluoghi e controlli Carabinieri Forestale

I militari appartenenti alle Stazioni Carabinieri Forestali della provincia di Caserta stanno svolgendo in questo periodo dell’anno un’incessante attività di prevenzione e repressione in materia di incendi boschivi.

Lo stato di allerta per il controllo del territorio boscato è ai massimi livelli in quanto, le condizioni della vegetazione allo stato seccagginoso e le elevate temperature, fanno sì che un piccolo fuoco od una scintilla potrebbe determinare l’insorgere di un incendio boschivo devastante.

L’attività di prevenzione in materia antincendio viene posta in essere dai predetti militari:

– mediante lo svolgimento di servizi di sorveglianza del territorio boscato nelle giornate e negli orari più critici ed orientati verso macroaree maggiormente colpite dal fenomeno;

– sensibilizzando i Comuni in ordine alla attuazione delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla prevenzione degli incendi ed alle norme di prevenzione regionali, con particolare riferimento agli interventi di ripulitura dei fondi di interfaccia urbano/foresta, alla pulizia delle scarpate stradali e alla pubblicizzazione del divieto di abbruciamenti di residui vegetali;

– facendo rispettare gli obblighi ed i divieti che vengono introdotti con la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi da parte della Regione Campania;

– mediante la contestazione degli illeciti amministrativi per violazioni associate a comportamenti a rischio incendio, vietati dalle leggi e/o dal Piano regionale AIB.

L’attività di repressione viene, invece, attivata quando si verifica un incendio boschivo allo scopo di risalire all’autore ed assicurarlo alla giustizia.

Da segnalare che, in questi ultimi giorni, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Calvi Risorta hanno svolto indagini in merito a due incendi boschivi che si sono verificati di recente in comune di Rocchetta e Croce riuscendo a risalire all’autore, che è stato deferito in stato di libertà per averli provocati colposamente in date diverse.

Diverse altre indagini sono in corso in relazione ad altri incendi boschivi che si sono verificati in provincia di Caserta per i quali si stanno delineando le responsabilità e l’individuazione degli autori, i cui nominativi saranno portati a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria.