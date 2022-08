Il ritorno dei Soliti Idioti

Dopo sette anni, ritornano I soliti idioti. L’annuncio lo hanno dato gli stessi attori protagonisti del duo comico, Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, nel corso di un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

Quelli dal 2009 al 2015 sono stati anni di grandi successi per i due, in particolare con i personaggi di Ruggero e il figlio Gianluca.

Poi, dopo (tra le altre cose) tre film e una partecipazione in gara a Sanremo, la coppia Mandelli-Biggio è scoppiata. Ma adesso è pronta a tornare sulle scene.

LA ROTTURA BURRASCOSA: “PER ANNI NON CI SIAMO SENTITI”

“Per un po’ di anni abbiamo avuto bisogno di mettere a maggese il nostro rapporto – spiega Mandelli al Corriere –. Lavoravamo assieme ed eravamo migliori amici: un’intesa fantastica. Dopo quella grande popolarità, siamo andati in burn out“. E Biggio ammette che la rottura è stata tutt’altro che serena: “Ci siamo separati bruscamente, lasciati male, proprio come succede nelle storie d’amore. In questi anni non ci siamo più sentiti, niente vie di mezzo”.

LA RITROVATA SINTONIA GRAZIE A UNO SPOT

A fare scoccare nuovamente la scintilla è stata la proposta, arrivata ai due separatamente, di tornare insieme per una pubblicità come Soliti idioti. “Abbiamo ritrovato subito la vecchia sintonia, anche se all’inizio avevamo un po’ paura nell’affrontare certi argomenti delicati, quelli che avevano portato alla rottura”, ricorda Mandelli. La soluzione la spiega Biggio: “Dopo poco però ci siamo aperti e detti veramente tutto. Lì ci siamo abbracciati, proprio piangendo”.

RUGGERO, GIANLUCA E TIKTOK

Tra i progetti in cantiere – “abbiamo tantissimo da dire”, assicura Mandelli – una nuova serie tv: “Stiamo valutando dove farla uscire, si parla del 2023”, chiarisce Biggio. E il duo ci tiene a rassicurare i fan sul ritorno di personaggi iconici: “Ruggero e Gianluca non possono mancare, così come La postina – dichiara Mandelli – quando Gianluca abbraccerà Ruggero, lui gli chiederà di fare un video su Tik Tok, come i boomer finiti male“.

