Guglielmo Gicco si conferma campione del mondo di kickboxing

Nuova vittoria in Inghilterra per Guglielmo Gicco, il campione sammaritano che si conferma campione mondiale di boxe a mani nude battendo in Inghilterra l’inglese, l’alteta sfidante Stefan Taylor, molto più giovane di lui di età, ma messo a K.O solo alla seconda ripresa.

E’ la seconda volta che Taylor tenta di togliere il titolo a Gicco senza riuscirvi. A ottobre dello scorso anno Guglielmo lo battette di nuovo, sempre nella sua patria. A 39 anni il nostro atleta sammaritano ha intenzione di continuare nel suo sport di cui è maestro internazionale.

La boxe a mani nude nacque proprio in Inghilterra intorno alla fine del 1700 dal famosissimo James Figg, che è considerato ancora oggi l’organizzatore del taglio cosiddetto pugilato al limite. Oggi esiste una una “fondazione pugilistica” che si incarica di allevare “professionista nella Scienza della Difesa” per istruire i pugili sull’uso delle mani serrate, della spada e del bastone ferrato.

Prossimo incontro del campione Guglielmo Gicco a dicembre prossimo nella kickboxing che è uno sport da combattimento con origini molto antiche e nativo del sud-est asiatico, divenuto popolare negli anni ’60 in Giappone e poi diffusosi negli USA, che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato.

Anche in questa disciplina l’atleta sammaritano detiene il titolo mondiale e con i suoi brillanti risultati porta lustro alla sua città natale, Santa Maria Capua Vetere, e al nostro Paese. Guglielmo ringrazia la B.K. Italia, il suo Pitbull Gicco che insieme al suo staff (Ernesto Papa e Sebastiano Cantiello) lo seguono in tutte le sue competizioni agonistiche che si svolgono in tutto il mondo.