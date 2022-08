(FOTO) Maltempo ad Aversa: Protezione Civile in azione

Il personale del Coordinamento Territoriale del volontariato di Protezione Civile di Aversa – coordinati dal Cav. Maurizio Masciandaro – è intervenuto alle 3,30 tra la notte di lunedì 15 – martedì 16 agosto, a seguito della breve ma intensa ondata di maltempo che ha colpito la cittadina della provincia.

Plauso ai volontari è arrivato anche dall’assessore Giovanni Innocenti: “Ritengo doveroso ringraziare pubblicamente i volontari della Protezione Civile Città di Aversa coordinati dal Cav. Maurizio Masciandaro, ancora una volta con spirito di altruismo,con generosità e grande abnegazione, non hanno fatto mancare il loro supporto nei momenti di difficoltà, come nei giorni precedenti di allerta meteo anche questa mattina dalle 3.30 erano in strada per valutare eventuali criticità ed operare le necessarie attività di messa in sicurezza. Ai nostri volontari esprimo la mia gratitudine unitamente a quella di tutta l’amministrazione”.