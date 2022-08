Forza Italia Giovani Caserta, Martina Natale nominata vice coordinatrice provinciale

“Una nomina per me inattesa ma che mi riempie di orgoglio. Sono una giovane della Provincia di Caserta che ha tanta voglia di apprendere in termini politici, e sono lieta di affiancarmi ai tanti giovani che da tempo lavorano per la crescita del suddetto movimento – dichiara la neo vice coordinatrice provinciale dei giovani azzurri -. Mi metto subito a lavorare per aggregare nuovi giovani in un momento in cui cresce l’entusiasmo attorno al progetto politico di Forza Italia soprattutto in ottica delle imminenti elezioni politiche che vedranno il partito ancora una volta protagonista”.