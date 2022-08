Estorce denaro a dipendente centro scommesse: fermato

Sabato pomeriggio un uomo, dipendente di un centro scommesse di Ischia, si è recato presso gli uffici del Commissariato di Ischia per denunciare di essere stato vittima di estorsione; in particolare, ha raccontato che il giorno precedente, mentre stava svolgendo il suo turno di lavoro, un ragazzo, con la minaccia di un coltello, gli aveva intimato di procedere con alcune scommesse fino ad un importo di 1135 euro senza corrispondere il relativo importo per poi salire a bordo di una bici elettrica e darsi alla fuga.

Ieri mattina gli agenti del locale Commissariato, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza dell’agenzia e alle descrizioni fornite dalla vittima in sede di denuncia, nel transitare in via Francesco Buonocore, hanno notato la bicicletta utilizzata dal malvivente parcheggiata nei pressi di un’attività commerciale e lo hanno rintracciato e bloccato al suo interno.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di villeggiatura del giovane dove hanno rinvenuto l’abbigliamento utilizzato per commettere il reato e un orologio di lusso sulla cui provenienza non ha saputo fornire spiegazioni .

Un 20enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di P. G. per estorsione e, altresì, denunciato per ricettazione.