Quali sono le differenze tra french, european ed american roulette?

Tutti sanno cos’è la roulette, ovvero il gioco di scommesse più famoso dei casinò. La storia delle roulette affonda le proprie radici nel XVIII secolo in Francia ma probabilmente i greci e i romani si cimentavano già in questo intrattenimento ludico. Provando a pensare al tappeto con i numeri relativi alle giocate e alla pallina che gira sulla ruota, l’immaginario collettivo va automaticamente alla roulette.

Il fascino intramontabile che ha suscitato nelle varie epoche ha imposto alle migliori società che operano nell’ambito delle scommesse online di aggiornarsi, riproponendo versioni leggermente diverse da quella originale ma cercando di non snaturarne le finalità.

In questo articolo cercheremo di approfondire le differenze tra roulette francese, europea e americana.



La roulette francese

Senza dubbio si tratta della versione più famosa. I numeri su cui puntare sono 37 e più precisamente vanno dallo 0 al 36. La terminologia dovrebbe essere tradotta appunto in francese ma spesso sul tavolo verde dei casinò terrestri e dei casinò su internet c’è una traduzione. I numeri sono suddivisi per pari e dispari, rosso e nero, manque e passe (1-18 oppure 19-36). Nella roulette francese La Partage si verifica quando sulla puntata semplice, per esempio del pari e dispari o del rosso e nero, esco il numero zero. In questo caso la metà della puntata va al banco e l’altra metà al giocatore. La regola speciale En Prison significa che le puntate semplici esterne vengono letteralmente imprigionate, rilasciandole al giro seguente. Ci sono poi gli “annunci”, con la giocata che varia in relazione alla zona di posizionamento dei numeri.

La roulette americana

La caratteristica che balza subito all’occhio nella versione americana è la casella aggiuntiva del doppio zero, collocato all’opposto dall’altro zero. In realtà si tratterebbe proprio della riproposizione di un elemento che era presente nella roulette del XVIII secolo. Il banco, quindi, ha un vantaggio doppio e a livello matematico potrebbe apparire meno conveniente scommettere. I casinò online permettono di giocare alla versione americana proponendo un’alternativa semplificata dove mancano gli “annunci”, dimostrandosi dunque assai più intuitiva.

La roulette europea

Alcune persone la chiamano anche roulette inglese. Questo gioco è un mix tra l’americana e la francese. Non c’è il doppio zero e sono presenti gli “annunci” con i rispettivi giochi laterali. L’unica differenza sostanziale con la roulette francese è la mancanza della regola “En Prison”. Il vantaggio del banco in quella europea è ridotto, portandolo complessivamente a pari rispetto a quella francese.

Sui siti di scommesse si trovano tutte le versioni di roulette, spesso con animazioni che ricordano i veri casinò terrestri.