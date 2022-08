Contributi all’ex Olivetti e a ex Molini Campani, l’Asi scrive al Mise

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta ha scritto al Ministero per lo Sviluppo Economico per completare la procedura di riacquisizione delle aree ex Olivetti e ex Molini Campani.

Il Consorzio ha chiesto la certificazione dell’ammontare dei contributi pubblici eventualmente assegnati e percepiti dai soggetti susseguitisi nel corso del tempo nella detenzione e/o nel possesso delle aree originariamente assegnate dal Consorzio ASI di Caserta alla ex Olivetti, nell’agglomerato di Marcianise, e alla ditta Molini Campani, oggi in fallimento, nell’agglomerato di Aversa Nord.

“Nei siti che si trovano in stato di abbandono da troppo tempo, l’attività cessata non è mai ripresa né è stata sostituita da altro tipo di iniziativa industriale – ha spiegato la presidente Raffaela Pignetti -. Con l’ultimazione del procedimento di riacquisizione puntiamo al recupero e alla destinazione delle aree per un uso compatibile con le esigenze produttive, ispirato a criteri di innovazione e sostenibilità. Recuperare tali spazi e restituirli alla comunità industriale, oltre ad essere un dovere morale, è un obbligo procedurale che tutti dovrebbero seguire”.

Nell’area antistante l’ex Olivetti sono nel frattempo iniziati gli interventi di pulizia e sfalcio dell’erba da parte della squadra dei lavori pubblica utilità.