I cinque migliori film ispirati dai casinò

Il cinema e il mondo delle scommesse sono sempre stati collegati da un filo conduttore unico. Esistono molti esempi di pellicole celebri che prendono ispirazione dal tavolo verde. Il fascino della roulette e delle slot machine non ha mai assistito a crisi e in ogni periodo si può notare un rilancio del gioco d’azzardo in chiave moderna.

Le società di scommesse su internet hanno sviluppato sistemi innovativi per riproporre i principali giochi dei casinò. Permettere agli utenti di interagire a distanza ha rappresentato un grandissimo vantaggio, con la comodità di vedere sul display le puntate e lo svolgimento del gioco. Da anni ormai il casinò non è solo il luogo dove recarsi fisicamente ma è diventato una realtà a cui si può accedere anche da smartphone.

Anche Hollywood ha sfruttato la popolarità dei casinò per fare incassi da capogiro nelle sale cinematografiche. Il binomio tra il gioco d’azzardo e cinema è ormai una prassi consolidata e, come già letto in questo articolo, ci sono film che hanno fatto la storia e che meritano di essere visti. Ecco una selezione interessante dei cinque migliori film ispirati ai casinò.

1) Ocean’s Eleven

Il film è molto famoso, anche alla luce dell’interpretazione di George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, che insieme compongono un cast incredibilmente talentuoso. Danny Ocean esce dalla prigione e trova un amico che di mestiere insegna a giocare a poker. Da qui parte la proposta di rapinare i casinò che si trovano a Las Vegas, dovendo dunque superare le stringenti misure di sicurezza delle strutture.

2) Paura e delirio a Las Vegas

Johnny Deep è il protagonista di un viaggio letteralmente psichedelico in America. Nell’itinerario viene accompagnato da uno stravagante avvocato per la scrittura di un articolo di sport. I problemi con le autorità e con il gioco d’azzardo non tardano ad arrivare.

3) Casino

Si tratta di un classico e di un capolavoro assoluto firmato da Martin Scorsese. Robert De Niro è l’attore giusto per dare un’impronta inimitabile alla recitazione. Molti lo individuano come il film più bello mai prodotto sull’argomento dei casinò. La trama mette a nudo la doppia faccia del successo a Las Vegas, con i soldi facili da un lato e la criminalità selvaggia dall’altro. La violenza è un tratto distintivo del film, che propone interessanti spunti anche dal punto di vista storico e sociale, raccontando le attività malavitose degli Stati Uniti.

4) Casino Royale

La serie di 007 arriva al capitolo numero 21 con Casino Royale, interpretato alla perfezione da Daniel Craig nei panni di James Bond. Il mandante di un omicidio è un banchiere che è anche un pokerista esperto. Il sabotaggio degli agenti riduce il giocatore d’azzardo in una marea di debiti. Il banchiere dunque decide di organizzare nel Casino Royale situato in Montenegro una ricca partita di Texas hold ‘em. Bond deve poi affrontare il criminale sul tavolo verde.

5) The Hangover

Un altro film che prende ispirazione dai casinò è The Hangover, una commedia davvero divertente che narra un curioso addio al celibato ambientato a Las Vegas. Il gioco in questione che viene affrontato da uno dei protagonisti del film è il Black Jack.

L'elenco dei film che riguardano il gioco d'azzardo potrebbe continuare con La stangata, Il giocatore, Lock & Stock, Cincinnati Kid, Maverick, 21, Kaleidoscope e moltissimi altri.