Casaluce. Parte la raccolta delle pile esauste

Sarà consegnato settimana prossima il primo contenitore per pile esauste all’Isola Ecologica di Casaluce. A darne notizia, l’assessore all’ambiente Valentina Sorrentino che sottolinea “il 28 luglio abbiamo richiesto, al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, l’attivazione del servizio di ritiro di pile e accumulatori portatili per Casaluce. Oggi ci hanno comunicato di aver accettato la nostra richiesta e che il giorno 24 agosto sarà consegnato il contenitore”.

Il servizio non ha costi per l’Ente e riguarda le tipologie di pile portatili previste dal D.lgs. 188/08 che sono le seguenti: Pila Zinco Carbone; Pila Zinco Cloruro; Pila Alcalina; Pila al Litio; Pila Zinco Aria; Pila Zinco Argento; Accumulatori al Piombo; Accumulatori Nichel Cadmio; Accumulatori Nichel Idruri Metallici; Accumulatori al Litio;

Le batterie per auto non rientrano nella categoria Accumulatori Portatili al Piombo perché fanno parte della categoria accumulatori per veicoli e industriali. I cittadini potranno conferire all’Isola Ecologica e nei contenitori che saranno istallati sul territorio comunale.

“L’idea di attivare questo nuovo servizio – dice ancora la Sorrentino – nasce dall’intenzione di voler invogliare la cittadinanza a smaltire correttamente le pile e gli accumulatori esausti. Conferire questi rifiuti nell’indifferenziato, come accade nella maggior parte dei casi, è dannoso sia per la salute che per l’ambiente, a causa della loro elevata tossicità. Un ulteriore risultato che rappresenta un passo in avanti per la raccolta differenziata e per la tutela dell’ambiente”.