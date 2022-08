Casaluce. Amici a 4 zampe, le iniziative dell’amministrazione Luongo

5 iniziative messe in campo per gli amici a 4 zampe nei primi 10 mesi di amministrazione. A dirlo l’assessore all’ambiente Valentina Sorrentino quest’oggi, 26 agosto, dove si celebra la giornata mondiale del cane, l’assessore all’ambiente Valentina Sorrentino: “Nascita del gruppo “Coordinamento Animali”: una rete tra Amministrazione Comunale, Polizia Municipale e volontari del territorio; Donazione lettori di microchip alla Polizia Municipale e ai volontari per combattere il fenomeno dell’abbandono e del randagismo; Campagna microchip gratuiti con l’ASL; Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali e Campagna contro l’abbandono degli animali durante la stagione estiva”.

“Cosa si farà nei prossimi mesi? Campagne microchip gratuiti per le quali è stata già presentata richiesta all’ASL; Campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni canine a tutela del decoro urbano e dell’igiene pubblica; Campagna adozioni cani accalappiati sul territorio comunale e portati nel canile convenzionato (ci sono cani chiusi lì dal 2016: una grande ingiustizia, innanzitutto, per loro e poi per le casse comunali!). La strada da percorrere per la tutela degli animali e per il controllo del territorio è ancora tanta ma ci stiamo mettendo davvero tutto il nostro impegno”.