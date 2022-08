Carinaro. Abbatutto muro di cinta dello storico palazzo di Casignano

Durante un sopralluogo della Polizia Municipale di Carinaro e del Responsabile dell’ufficio unico per l’edilizia, è stato scoperto l’abbattimento illecito (verosimilmente risalente a ieri, 25 agosto), in un terreno privato, di un muro di cinta dello storico palazzo di Casignano.

L’amministrazione comunale ha immediatamente presentato una denuncia alla Procura. La struttura, nell’attuale Piano urbanistico, ricade in una zona (F1) che comprende attrezzature agrituristiche e museali della civiltà contadina e non è assolutamente consentito modificarla.

“Esprimiamo rammarico e sdegno per quanto accaduto – fanno sapere dall’amministrazione comunale -. È stato deturpato un bene di tutta la comunità. Il Palazzo di Casignano è un simbolo: è stato il primo insediamento a Carinaro e ha un valore inestimabile. Non può essere distrutto così. Fin da questa mattina abbiamo messo in campo tutte le azioni necessarie per ricostruire la vicenda e individuare i responsabili. Questa storia non si concluderà senza conseguenze per loro e stiamo predisponendo denunce anche presso altri enti”.

L’amministrazione lancia un appello ai cittadini: chiunque abbia informazioni utili alla causa non esiti a segnalarle alla Polizia Municipale o al Comune.