Caos Forza Italia Campania, lasciano i consiglieri Golia e Cantile

Il terromoto che ha colpito Forza Italia Campania, ha colpito a Aversa e l’agro aversano.

“Le scelte operate nella composizione delle liste lasciano presagire una potenziale assenza di esponenti del territorio in parlamento. Tale condizione creerebbe, per noi amministratori locali, un grosso problema in termini di riferimenti al livello del governo centrale, utili per poter dare risposte necessarie al territorio. Questo scenario, mi induce a non proseguire un percorso intrapreso pochi mesi fa”. Lo afferma Gianluca Golia consigliere comunale di Aversa (Ce) che abbandona Forza Italia.

Dello stesso avviso anche Antonio Cantile, consigliere Comunale di Trentola Ducenta (Ce) che lascia Forza Italia: “Non condividendo la metodologia adottata dai vertici del Partito, non identificandomi più in un Movimento politico che non tiene conto delle esigenze del territorio e non rispetta i rappresentanti locali dello stesso neppure nel comunicare importanti decisioni, formalizzo le mie dimissioni da responsabile provinciale dell’organizzazione del partito”.