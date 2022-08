Aversa. Scuotri: “Da Santulli, una scena degna della più becera e banale commediola parodistica estiva”

“Ascoltare il Consigliere del Partito Democratico, già Onorevole di Forza Italia, già Consigliere Comunale con i più svariati schieramenti per ben sette volte, già candidato a sindaco (superperdente) quando almeno metà dei consiglieri di maggioranza era ancora a scuola, Paolo Santulli, accusare questa maggioranza di ribaltonismo, parlare di inconsistenza politica del Sindaco, affermare addirittura di essere stato decisivo nelle elezioni del 9 giugno 2019, è una scena degna della più becera e banale commediola parodistica estiva, di quelle fatte apposta per strappare qualche risata sarcastica tra una fetta di melone e un bicchiere di acqua fresca”. A dirlo, in una nota stampa, il consigliere comunale Mariano Scuotri nel replicare alle dichiarazioni del ‘suo’ collega Paolo Santulli (leggi qui).

Purtroppo però più che da ridere c’è da fare una riflessione molto seria: i consiglieri Santulli, D’Angelo e Danzi, eletti nel PD in questa maggioranza (e ricordiamo in particolare D’Angelo e Danzi sono in consiglio comunale grazie al premio di maggioranza riservato al vincitore delle elezioni, alias senza il sindaco Golia non sarebbero nemmeno consiglieri), sono stati eletti grazie al Sindaco Golia che, ricordiamolo a chi forse inizia ad avere problemi di memoria, è stato votato dal 70% dei cittadini Aversani, molto di più rispetto alle liste che lo sostenevano; i consiglieri Santulli, D’Angelo e Danzi sono passati all’opposizione perché il sindaco non ha accettato i loro ricatti su dirigenti e assessorati (consiglio comunale del 30 novembre 2020), hanno tradito il mandato dei loro stessi elettori e del partito di cui fanno parte (lo stesso del sindaco), e continuano a fare comunicati stampa in cui arrampicandosi sugli specchi tentano di spiegare in maniera goffa perché da un momento all’altro non hanno più sostenuto un programma elettorale che invece noi coerentemente dal 9 giugno 2019 stiamo perseguendo, senza tradire le promesse fatte ai cittadini; i consiglieri Santulli, D’Angelo e Danzi, così come la mia collega di partito (Italia Viva) Dello Iacono, sono evidentemente un po’ arrabbiati perché mentre noi, in linea con l’esperienza di governo regionale di centrosinistra, stiamo portando avanti un progetto di governo della città con le forze moderate che sostengono anche De Luca, rimanendo nell’alveo del centrosinistra, mentre loro sono costretti a fare sponda con la destra populista di Fratelli d’Italia e con le altre forze civiche destrorse dell’opposizione, le stesse che i loro partiti a livello nazionale combattono in maniera convinta”.

“Questi stessi consiglieri, oggi propongono (loro a noi!) di “regolamentare” l’etica politica dei consiglieri, addirittura proponendo un incostituzionale “vincolo di mandato”: siamo d’accordo con l’etica, ma iniziassero loro a fare un gesto di coerenza, e se non credono più in questa Amministrazione, abbandonino i posti di presidenza e di componente che ricoprono grazie alla maggioranza che loro stessi hanno tradito”.