Aversa. Santulli convoca commissione cultura: si dimette

Il consigliere comunale Paolo Santulli ha convocato la Commissione Cultura per Giovedì 1 Settembre ore 10.30 per discutere il seguente ordine del giorno: 1) Dimissioni Presidente; 2) Elezioni Presidente; 3) varie ed eventuali.

Proprio Santulli, presidente della commissione cultura, si dimetterà da tale carica. La convocazione è stata inviata anche agli altri membri: Maurizio Danzi Luigi Dello Vicario, Alfonso Oliva e Pasquale Fiorenzano.

Ecco la lettera di accompagnamento dei Santulli assieme alla convocazione:

Il sottoscritto Paolo Santulli, Presidente della Commissione Cultura, tenuto conto di quanto si è verificato alla Chiesa dello Spirito Santo, frutto della cattiva gestione del patrimonio Comunale, in particolare quello Culturale, ritenendo che quanto accaduto è responsabilità della scarsa programmazione ed attenzione di tutte le cariche Comunali, non può esimersi dal non sentirsi coinvolto. A niente possono valere le giustificazioni legate alla mancanza di un assessore “reale”. A fronte di questo gravissimo affronto al patrimonio culturale della nostra Città, molti dovrebbero sentire il dovere di dimettersi. La Cultura è diventato un optional nella Città della Cultura. Probabilmente questa è la causa primaria della crisi della Politica nella Città di Aversa. So che molti di voi, hanno resistito insieme a me alle anomalie e all’indifferenza di quanti avrebbero dovuto dare seguito a tante nostre iniziative, ma questo non mi fa sentire assolto.

Vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione.

Il Presidente della Commissione Cultura

Paolo Santulli