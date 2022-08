Aversa. PD: “a lavoro per il bene della città guardando al futuro”

“Nella giornata di oggi sono state approvate una serie di delibere di giunta che portano a compimento il grande lavoro di progettazione che abbiamo messo in campo nei mesi scorsi insieme ai nostri assessori Marco Villano e Elena Caterino“. A dirlo il gruppo consiliare PD Aversa formato da Erika Alma, Vincenzo Angelino, Pasquale Fiorenzano e Marco Girone.

“In particolare, abbiamo approvato, in tema patrimonio e valorizzazione dei beni comunali, la progettazione definitiva su ex Casa del Fascio, completando, quindi, il quadro delle 4 delibere sui nostri immobili comunali di maggior interesse (Chiesa dell’Annunziata, palazzo ex-Pime, palazzo in via Sant’Andrea e Casa del Fascio). Investiamo, così, quasi 400 mila euro in progettazione per valorizzare il nostro patrimonio e da poter candidare ai vari bandi PNRR. In tema lavori pubblici, dove nella commissione consiliare competente abbiamo i consiglieri Pasquale Fiorenzano e Erika Alma, inviamo a gara ulteriori 400 mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine (via Segni, via Altavilla, …) e approviamo la prima tranche del progetto Biciplan (186mila euro per via di Jasi e via F. Saporito). In tema vivibilità e ambiente, approviamo i progetti per 450 mila euro sui 4 parchi cittadini e diamo indirizzo per la realizzazione dei lavori. Un altro milione che si aggiunge ai 6 milioni di euro di cui già sono partite le procedure per i lavori (viale Europa, via Caruso, parco San Lorenzo, via Gramsci, via Costantinopoli, via Santa Lucia, via De Chiara, via Magenta e via Raffaello)”.

“In tema mobilità sostenibile, inoltre, diamo mandato per l’indizione gara per l’acquisto degli scuolabus elettrici per i bambini delle scuole cittadine, per circa 1 milione di euro. Un finanziamento ottenuto grazie al lavoro del consigliere Vincenzo Angelino che lo ha seguito personalmente coordinando il tavolo di co-progettazione messo su dall’amministrazione. Infine, è stata approvato anche il soggiorno climatico per gli anziani della città. Una misura fortemente voluta dal consigliere Marco Girone, presidente della commissione Politiche Sociali, che potrà ristorare un po’ i nostri cari più colpiti dal covid prima e dal caldo ora. Mentre c’è chi continua a gettare fango su questa amministrazione comodamente dalla tastiera di casa o dalla vacanza, noi siamo costantemente al lavoro per la città e crediamo che questa sia la migliore risposta”.