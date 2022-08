Aversa. Golia e Forza Italia: la precisazione dell’ex candidato sindaco

“Da qualche ora sta girando una mia dichiarazione in merito alla situazione che si è venuta a creare, in provincia, dopo la presentazione delle liste. Il senso è stato forse alterato perché, sono fermamente convinto che quanto successo abbia bisogno di un momento serio di riflessione, capire e valutare se e come continuare l’avventura in Forza Italia, per poter principalmente dare risposte serie alle esigenze del territorio”. E’ la precisazione di Gianluca Golia, consigliere comunale di Aversa, in merito ad una sua nota stampa che parlava di un suo abbandono a Forza Italia.