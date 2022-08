Aversa. Tutto pronto per Pino Guerrera e Nando Varriale al Cimarosa Summer Art

Successo per la serata del Cimarosa Summer Art, che ieri ha ospitato una tappa del Rumore Bim Festival, grazie anche alla referente per il sud Emma Malinconico, si sono esibiti sul palco aversano tantissimi giovani per le selezioni e l’ammissioni alle semifinali del contest in omaggio a Raffaella Carrà.

Ora però cresce l’attesa per il primo settembre ore 21.00, quando, presso l’Arena Cimarosa (spazio antistante il Salone Romano del Teatro Cimarosa) nell’ambito della rassegna Cimarosa Summer Art, approda in città lo spettacolo “Attenti a quei….duo”, con Nando Varriale e Pino Guerrera, coadiuvati dal Maestro Peppe Sorà e da Adele Belluomo. Nando Varriale, da diversi anni una delle colonne di pregio del pur ricco cabaret campano, già premio Charlot, già protagonista di diverse puntate degli spettacoli di punta di Mediaset, Colorado caffè e Zelig, ma anche in Rai a Made in Sud.

Comico garbato, mai volgare, basa la sua comicità sugli avvenimenti del quotidiano, sia quelli pubblici che privati, legati al matrimonio, al rapporto marito e moglie, e tanto altro. Questo suo modo pacato, mai urlato, senza eccedere nel linguaggio dialettale, lo ha portato spesso ad esibirsi nelle più prestigiose sale e templi del cabaret italiano. Accanto a lui, a formare il “Duo” c’è Pino Guerrera, personaggio poliedrico, presentatore, one man show, noto al pubblico nazionale per le sue tante partecipazioni a trasmissioni televisive, Rai e Mediaset e La 7, nelle vesti di imitatore. Dagli esordi a Buona Domenica con Corrado a Tappeto Volante con Luciano Rispoli, da Beato tra le donne con Bonolis a La Sai L’ultima con Pippo Franco e ai veglioni televisivi di capodanno di Canale 5. Consacrato dal premio Alighiero Noschese, vanta tantissimi personaggi imitati nel suo carnet artistico con alcuni dei quali ha anche duettato.

“Sarà sicuramente- ci dice Giuseppe Lettieri, direttore artistico del Cimarosa Summer Art- una serata all’insegna della sana allegria. Un modo anche per attutire il rientro in città, dopo le vacanze. Ad affiancare questi due grandi artisti ci sarà il Maesto Peppe Sorà, con la sua musica, e l’avvocato Adele Belluomo, nota professionista aversana, che vedremo in una veste insolita e senza toga. Non voglio svelare oltre se non il fatto che a fine serata non mancherà anche una freschezza nel gusto, grazie agli eccezionali gelati artigianali offerti dal maestro gelataio Botti, che già erano andati a ruba durante la presentazione della kermesse”.

Per info e prenotazioni basta recarsi al botteghino del Teatro Cimarosa, ricordando che i posti sono limitati.