L’Atletica Aversa Centro Santulli cala il poker

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha pubblicato i calendari e le griglie che compongono l’edizione 2022 dei Campionati Italiani di Società.

Per la provincia di Caserta si tratta di un record storico di partecipazione che sancisce ancora una volta, il valore assoluto dell’Arca Atletica Aversa Centro Santulli.

La società normanna guidata dal Presidente Bruno Fabozzi, numero 1 della Federatletca campana, riesce nella storica impresa di qualificare ben 4 squadre. A Perugia nella finale A argento, agli ordini del Direttore Tecnico Carmine Gambino, il 17 e 18 settembre scenderà in pista la squadra maschile che vede nel tre volte olimpionico Arnis Rumbenieks, marciatore e nel giavellottista Patriks Gailums, di ritorno dai Campionati mondiali su pista in Oregon negli Stati Uniti, entrambi nazionali lettoni, le punte di diamante che affiancheranno gli aversani Giovanni Mondanaro, martellista, Ugo Assanti nelle gare di velocità, il multiplista Gianmarco Cordella e qualche giovane casertano promettente.

A Palermo, invece, nella finale A Bronzo femminile, la compagine cara a Paolo Santulli, storico partner e sponsor del sodalizio aversano, scenderà in pista con una formazione competitiva che va dalla nazionale lettone Gerda Dreimane, quinta nell’Epthatlon ai Campionati del Mondo Under 20 si Cali, in Colombia, alle casertane Patrizia Aletta,lanciatrice pluricampionessa italiana ed europea e recente medaglia di bronzo ai mondiali Master di Tampere, alla campionessa del Mondo Master della 5km di marcia Anna Savarese ed alle casertane Alessandra Ricciardi nel triplo, Giorgia Romano nel getto del Peso ed Anita Vignola nei 3000 siepi.

A completare il poker di partecipazione ai Campionati Italiani Master di società 2022, di scena a Modena, ci saranno entrambe le formazioni normanne targate Centro Santulli. In toscana saranno presenti, tra gli altri, il vice Campione del Mondo Antonio D’Errico nelle gare di velocità e con ostacoli, il Campione Europeo Antonio Caso ed altri atleti ed atlete pronti a dare, ancora una volta, saggio delle loro qualità sportive.

”Siamo fieri ed orgogliosi di aver centrato gli obiettivi con tutte le squadre senior e master – ha spiegato il Presidente Bruno Fabozzi – e credo che questo sia il regalo più gradito che gli atleti hanno voluto fare al compianto Vittorio Savino. Il prossimo mese di settembre i nostri atleti rappresenteranno Aversa, la provincia di Caserta e la Regione Campania in giro per l’Italia, a confermare, ancora una volta, l’impegno che profondiamo tutti i giorni. Fare sport a certi livelli è indubbiamente entusiasmante ma costa ed in attesa che le istituzioni facciano la loro parte per quanto attiene all’impiantistica, mi corre l’obbligo di ringraziare ancora una volta Paolo Santulli, senza il quale, seppur con tanta passione e sacrificio quotidiano, sarebbe stato estremamente difficile raggiungere obiettivi cosi prestigiosi. Oltre alle squadre senior, protagoniste nei rispettivi campionati, va segnalato l’entusiasmo ed il fermento che registriamo anche nelle categorie giovanili, autentico bacino da quale attingere i campioni di domani. La città di Aversa e l’intera provincia di Caserta – conclude il numero uno della Federatletica campana- possono essere fieri di noi e dei valori che da oltre mezzo secolo rappresentiamo sulle strade e sulle piste d’Italia, d’Europa e del Mondo”.