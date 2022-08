‘Armonia’, a Roma la mostra di Donatella Di Francia e Claudia Mancinotti

Domenica 4 settembre alle ore 18 a Roma nella suggestiva Galleria dei Miracoli, in Via del corso 528, prenderà vita un’esposizione armonica, in cui i due linguaggi delle artiste Donatella Di Francia e Claudia Mancinotti, dialogheranno nel suggestivo accostamento cromatico e nelle interpretazioni figurative, soggetto portante dell’interpretazione armonica del contesto espositivo.

L’esposizione Armonia – curata e organizzata dalle stesse artiste – vuole sottolineare la capacità delle due artiste di trovare l’equilibrio fra i loro linguaggi pittorici, il fruitore si ritroverà dinanzi le cromie intense di Claudia Mancinotti, artista capace di fondere lo studio figurativo di matrice classica all’emozionalità contemporanea, raccontata dall’impeto del colore; per poi immettersi nelle composizioni figurative- introspettive di Donatella Di Francia, che parte dalla realtà e la tramuta in una sorta di poetica dell’anima al fine di condurre l’osservatore nei meandri della conoscenza del sé.

Le due artiste sono caratterizzate da un comun-denominatore: il colore come veicolo emozionale dello spirito, quel mezzo per “esercitare un influsso direttamente sull’anima”, riprendendo le parole del celebre Vasilij Kandinsky.

All’inaugurazione prevista per domenica 4 settembre ore 18 in Via del Corso 528, interverrà anche la storica dell’arte Elisabetta La Rosa.