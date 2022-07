(VIDEO) Vertenza Wartsila, Fedriga: “Azienda ha mentito all’Italia e alla Finlandia”

“Da diversi mesi ci sono stati contati tra le istituzioni italiane e finlandesi e la proprietà dell’azienda che hanno più volte ribadito non soltanto la volontà di mantenere impianti, strutture e produzioni presenti in Italia, ma addirittura manifestavano la volontà di volerle ampliare. Non a caso hanno fatto domanda sia per progetti Pnrr, sia con contratti di sviluppo con il ministero dello Sviluppo economico. Di fatto Wartsila ha mentito alle istituzioni del suo Paese, perché il ministro e l’ambasciata finlandese avevano più volte ribadito di voler rimanere e crescere in Italia con Wartsila; ha mentito alle istituzioni italiane, ha mentito ai lavoratori di Wartsila stessa”. Sono parole durissime quelle che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, confida nel pomeriggio a un video ufficiale, tornando sul tema della dismissione della produzione di grandi motori nello stabilimento Wartsila Italia a Bagnoli della Rosandra (Trieste), annunciata ieri, che lascerebbero sul campo un 450 dipendenti in esubero, e altrettanti lavoratori dell’indotto.

“Un atteggiamento che non possiamo accettare, quindi chiediamo con fermezza- continua Fedriga- che venga immediatamente ritirato il piano di dismissione produttiva dell’impianto di Trieste, si attivi un tavolo immediatamente con le istituzioni e con la parte sindacale, e si ritorni a un precorso virtuoso di sviluppo nell’interesse dell’azienda stessa”. Il governatore ricorda inoltre gli importantissimi legami di Wartsila con i partner in Italia, non fa nomi, ma l’allusione alla Fincantieri è evidente. E ammonisce:

“Sarebbe inaccettabile per le importanti attività produttive italiane continuare un rapporto con un’azienda che mente e ha mentito, con un’azienda che, se continua su questa posizione, sarebbe assolutamente inaffidabile”. Lo stesso Fedriga, insieme agli assessori al Lavoro, Alessia Rosolen, e alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, convoca per lunedì prossimo nel palazzo della Regione a Trieste le Rsu di Wartsila e i rappresentanti sindacali del settore, per un “un confronto che -oltre a rispondere a una richiesta di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm- assume un’estrema importanza al fine di tenere alta l’attenzione su una situazione inaccettabile non solo sul piano locale e regionale ma nazionale”, conclude il governatore.

(Mil/ Dire)