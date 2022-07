(VIDEO) Rapina in Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per l’orologio

Rapinato dell’orologio da un malvivente che gli punta una pistola alla tempia mentre è seduto al tavolino di un bar, in piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli.

E’ accaduto domenica sera in piazza Trieste e Trento, ‘salotto buono’ di una città affollatissima di turisti.

Vittima dell’aggressione un vacanziere svizzero in compagnia di un connazionale: a rendere singolare la vicenda, il fatto che poco dopo ai due, ancora scossi per l’accaduto, si sia avvicinato un ragazzo per restituire l’orologio. Era un falso di poco valore.

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale, che ora sono all’esame degli investigatori.

Il rapinatore era appostato in una vettura parcheggiata nei pressi. L’uomo scende dall’auto, estrae la pistola, la punta alla testa del turista che si sfila l’orologio e glielo consegna. E’ quasi mezzanotte, ma i tavolini all’aperto del bar sono ancora pieni: l’azione è fulminea, tra camerieri e clienti, il malvivente si allontana verso un suv di colore bianco, salta a bordo e si allontana.

Viene chiamata la Polizia, ma poco dopo, in attesa delle forze dell’ordine, un ragazzo, sempre a volto scoperto, si avvicina tranquillamente ai tavolini, individua i due svizzeri e riconsegna l’orologio. In pochi minuti i rapinatori hanno capito che si tratta di un falso e che non ci avrebbero guadagnato nulla.

(ANSA)