(VIDEO) Movida ad Aversa, gara di bottigliate tra via Seggio e Piazzetta Lucarelli

Ancora una volta la movida, anzi la malamovida. Il nuovo gioco tra i ragazzi? La gara di bottigliate. Sì, il lancio di bottiglie di vetro.

Non c’è pace per via Seggio e Piazzetta Lucarelli. Questa notte, intorno alle 2, giovani scalmanati hanno pensato bene di ‘ammazzare’ il tempo lanciandosi le bottiglie.

I residenti ormai non sanno a quale santo si devono rivolgere. Nel fine settimana è sempre così: baraonda di ragazzini che se ne infischiano delle regole.

Piazzetta Lucarelli ormai è abbandonato: qualcuno – come abbiamo riportato più volte su questo portale – utilizza il sagrato della chiesa come sversamento di rifiuti o come orinatoio.