(VIDEO) Crisi governo, De Luca: “Mi auguro rimanga nelle sue funzioni”

“Ho sentito l’intervento di Draghi. Mi è parso un intervento molto efficace, molto concreto, segnato anche da senso nazionale, di patria. Un intervento anche rigoroso, non ha fatto cedimenti e lisciamenti di pelo a nessuno”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia a Napoli.

“Non so come evolverà la situazione, vedo – ha spiegato – che la matassa politica si sta ingarbugliando, la Lega chiede un rifacimento della rappresentanza di governo. Mi sembrano pretesti per prendere tempo. Non puoi cambiare il governo a 8 o 10 mesi dal voto, è una cosa ridicola. Mi pare una cosa strumentale. Noi contestiamo alcune scelte del governo anche Draghi, a cominciare dal riparto del fondo sanitario nazionale per il quale combatteremo fino all’ultimo minuto, ma vediamo di capirci. Un conto è combattere e contestare anche duramente singole scelte, e continueremo a farlo Draghi o non Draghi, un altro conto è non capire che c’è un interesse dell’Italia in questa crisi mondiale. Non hanno capito tutti quanti che noi rischiamo a ottobre di chiudere le fabbriche, di chiudere l’Italia. Forse non abbiamo capito bene qual è la drammaticità della situazione”.

“Dunque – ha concluso il governatore – io mi auguro che questo governo rimanga nelle sue funzioni, anche se per quello che si vede non c’è da essere ottimisti”.

(Elm/Dire)