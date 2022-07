(VIDEO) Crisi governo, Ciriani: “Basta esecutivi in laboratorio”

“Draghi ha ricevuto delle pressioni incredibili. Il Pd e l’attuale maggioranza hanno fatto e faranno di tutto sino all’ultimo minuto per rimanere al potere sfidando la logica che imporrebbe a questo punto di andare a nuove elezioni”. Lo ha detto il presidente dei senatori Fdi, Luca Ciriani, a Palermo, a margine del convegno ‘Parlate di mafia… parlatene alla radio, in televisione, sui giornali – Però parlatene’, che sta per prendere il via all’hotel San Paolo Palace.

“Nell’ultima legislatura abbiamo avuto tre governi creati in laboratorio finiti tutti male – ha aggiunto -. Che senso avrebbe continuare a insistere su questa strada? L’Italia ha di fronte a sé emergenze terribili quindi ha bisogno di un governo forte e coeso: solo un Esecutivo che nasce dal voto degli italiani e da libere elezioni può essere in grado di affrontare i problemi che ci aspettano. Noi non siamo disponibili a fare da stampella a nessuno – ha concluso -, la coerenza è la nostra bandiera. Faremo parte di un governo a Roma soltanto quanto quel governo sarà di centrodestra”.

(Sac/Dire)