(VIDEO) Clementino ‘spacca’ a Succivo

Si è tenuto ieri sera – in Piazza IV Novembre a Succivo – il concerto dell’artista partenopeo Clementino in occasione della Festa Patronale organizzata dal comitato festeggiamenti.

Migliaia di persone, giovani, famiglie e anziani in un clima di festa e musica hanno invaso la piazza. Il perfetto coordinamento tra la tutta l’Amministrazione comunale, Prefettura, Questura, i carabinieri di Marcianise e S.Arpino, e della locale Polizia Locale ha consentito di ridurre al minimo i disagi per il grande afflusso di fan provenienti da ogni parte della Campania.

“Un ringraziamento speciale va al gruppo comunale di Protezione Civile, ragazzi fantastici coordinati da Gabriele Luongo, per l’eccellente lavoro svolto,ormai baluardi imprescindibili per la tutela e la sicurezza dei Succivesi – fanno sapere dall’amministrazione comunale -. Un pensiero va, inoltre, a chi troppo spesso non è citato: ai nostri operatori ecologici, costantemente in contatto con l’assessore Serra, che hanno lavorato il doppio per tenere un paese sempre pulito e decoroso. Un grazie di cuore, infine, a tutti i succivesi per la pazienza nel sopportare le tante chiusure e per la collaborazione nel successo delle iniziative. È la conferma che siamo una comunità vera e viva”.