(VIDEO) Caivano. 4 arresti in un appartamento fatto diventare bunker

Continuano i controlli a tappeto al Parco Verde da parte dei Carabinieri della compagnia di Caivano. Perquisizioni in diverse zone con molti militari impiegati tra i quali anche quelli dell’Aliquota di Primo Intervento. Controlli che hanno portato a 4 arresti.

Si tratta di 3 incensurati – sono un 22enne di Caivano, un 38enne di Succivo e una 36enne del posto – e dl 26enne Raffaele Vitale, uomo del posto già noto alle forze dell’ordine.

Il blitz è scattato in tarda serata e i militari di Caivano avevano individuato un appartamento posto al primo piano adibito a piazza di spaccio. Non è stato semplice accedere al “fortino” ed è risultato fondamentale il supporto delle aliquote di pronto intervento che con le loro attrezzature che hanno permesso di stanare i 4. Due le porte blindate con vetri anti-sfondamento che con l’ariete sono state abbattute. Una volta entrati, i Carabinieri hanno trovato un nuovo ostacolo, un’altra porta blindata.

I 4 però non avevano possibilità di fuggire perché la loro unica via di fuga posta sul retro era presidiata da altri Carabinieri e quindi non hanno potuto fare altro che arrendersi non prima di gettare nel water la droga che stavano confezionando.

Questo non li ha salvati però dall’arresto per detenzione di droga a fini di spaccio. I Carabinieri, inoltre, durante la perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale per il confezionamento, radiotrasmittenti, sistemi di videosorveglianza e cellulari