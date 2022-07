(VIDEO) Aversa. Prete picchia fedele, Comitato Madonna di Casaluce: “nei nostri confronti solo calunnia”

Hanno voluto dire la loro sulla vicenda del prete che picchia il fedele in via Roma. La loro posizione davanti alle telecamere de LaRampa perché chiamati in causa dai soliti leoni da tastieria: in diversi post e commenti sulla notizia di queste ultime 24/48ore, hanno messo in mezzo una voce che vi riportiamo integralmente (sotto due screen): “Questa è la verità. Ce stata una aggressione da parte di gente che fa parte del comitato organizzativo dei festeggiamenti della Madonna di Casaluce. Il prete, non si è sottomesso agli ordini del capo (masto) e da li è nata unaggressiine a tradimento verso il parroco. Il funerale non c’entra nulla“.