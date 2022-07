(VIDEO) Aversa. Banda del buco colpisce la gioielleria Marotta: parla il titolare

“Poco meno di 10 minuti per distruggere oltre 40anni di carriera. Tutta la mia famiglia è sotto shock, ma quello che è successo mi deve fornire la forza per tutelare tutti i miei colleghi e commercianti, nessuno merita di provare ciò che ieri mi è capitato. Grazie a tutta la comunità per le parole e l’affetto dimostrato, la riprova che 5/6 persone ieri mi hanno voluto fortemente male, ma migliaia invece mi vogliono un gran bene. Ci tengo a precisare (giusto perché potrebbe esserci qualche maligno in giro) che sono totalmente sprovvisto di assicurazione, quindi abbiate la decenza e il rispetto di dire cosa sensate. Leggo anche parole durissime nei confronti del nostro primo cittadino Alfonso Golia, vi posso assicurare che lo stesso insieme ai vertici dell’amministrazione comunale,i vigili urbani e la vigilanza notturna (Lavoro e Giustizia) mi sono stati vicino e per questo non smetterò mai di ringraziarli. Ahimè, nonostante le denunce fatte circa un mese fa, mi sono sentito totalmente abbandonato e trascurato da Carabinieri e Vigili del Fuoco, ho notato molta leggerezza e per noi cittadini questa è una cosa gravissima. Grazie di cuore a tutti, davvero”.