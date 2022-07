Vaccino, Rezza: “Ho fatto quarta dose: era ‘scaduto’ il tagliando”

“Ieri ho fatto la quarta dose di vaccino anti-Covid. Lo rendo noto perché spesso ci dicono che diamo questo consiglio agli altri, di non aspettare. Penso che possiamo cominciare a rivaccinarci adesso. Nel mio caso l’ultima vaccinazione contro il Covid l’avevo fatta ad ottobre, era ‘scaduto’ il tagliando”. Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, intervenendo alla settima edizione degli ‘Stati Generali dell’Assistenza a lungo termine’, l’evento organizzato da Italia Longeva, di concerto con il ministero della Salute, in programma oggi e domani nella Capitale.

“Spesso viene tirata fuori la storia di attendere il freddo autunno- ha aggiunto Rezza- ma pensiamo ad ora: fa molto caldo, da un mese a questa parte, e di casi mi sembra che ne abbiamo avuti tanti”.

“Questo vaccino non perfettamente adattato non proteggerà dall’infezione, ma dalla malattia grave. Quello che ci interessa è tenere bassa la congestione nelle strutture ospedaliere- ha proseguito Rezza- e non mi sembra che ci siano problemi da questo punto di vista. Sono aumentate un po’ le ospedalizzazioni ma è normale, anche perché molte persone si trovano in ospedale per altre cause e magari dai test risultano positive al Covid. Più aumenta la prevalenza del SARS- CoV-2 nella popolazione più persone risultano positive”.

Quanto alle terapie intensive, “per fortuna l’aumento è molto limitato e solo una parte dei ricoverati sono persone con Covid, con sintomi suggestivi dell’infezione”, ha concluso.

(Cds/Dire)