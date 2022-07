Uno! Il gioco di carte per tutti, disponibile anche per console e online

Uno è un gioco molto conosciuto in tutto il mondo, giocabile allo stesso tempo da grandi e piccini proprio per il fatto che non è considerato un gioco d’azzardo, ma semplicemente un passatempo da fare tra amici o in famiglia.

Questo gioco di carte, che ha recentemente varcato la soglia dei 50 anni d’età, si basa su un mazzo di 112 carte tra le quali se ne trovano 100 colorate di blu, rosso, verde e giallo e le restanti nere. Tra le carte colorate ce ne sono due per ogni numero da 1 a 9, più una carta 0 per ogni colore.

Sia tra le carte multicolore che tra quelle nere sono presenti i bonus. Si parte dai più semplici come la carta che ne fa pescare due all’avversario che segue, o quella che gli fa saltare il turno, oppure quella che inverte il “senso di marcia” del giro di gioco.

Ci sono poi, per l’appunto, le carte nere che rappresentano esclusivamente dei bonus e sono quelle che possono cambiare il destino proprio e degli avversari, durante la partita. La prima è la carta che permette di cambiare il colore di quelle da posare al centro del tavolo. La seconda ha la stessa funzione, ma costringe l’avversario successivo al proprio turno, a pescare quattro carte.

A Uno si può giocare da un minimo di due giocatori a un massimo di dieci e ogni partita può durare anche mezz’ora, a seconda della bravura e della fortuna dei partecipanti. L’obiettivo è quello di terminare il proprio mazzo di carte prima di tutti i propri avversari.

Esistono differenti versioni di questo gioco, tra le quali quelle che sono state realizzate per console portatili come PlayStation Portable, quelle tradizionali come Nintendo Wii, ma anche su PC grazie a Ubisoft, o a quelle per smartphone e tablet prodotte da Gameloft. Tra le tante, ne esistono anche di competitive – grazie alle quali si possono effettuare delle scommesse – e sono disponibili sui siti dei casino non AAMS.

Non ci sono solo versioni di gioco realizzate ad hoc per le più disparate piattaforme, ma la Mattel – l’azienda produttrice di Uno – ha rilasciato anche delle varianti speciali dedicate a precisi personaggi del mondo dei film e dei cartoni animati. Tra queste figurano quelle di Barbie, i Simpson, Spongebob, oppure Cars ed Harry Potter.

Esiste anche una versione non dedicata a qualche personaggio della cultura pop, ma che comunque differisce da quelle tradizionali che presentano delle carte fatte appunto… di carta. Si chiama “Uno H2O” e consiste nello stesso e identico gioco, ma con le carte fatte in plastica e soprattutto trasparenti. Nonostante ciò, per gli avversari sarà impossibile riuscire a vedere le carte che avrete tra le mani.

Le regole del gioco sono semplici: basta posizionare al centro del tavolo una carta dello stesso colore o dello stesso numero di quella posta in cima al mazzo centrale. Qualora non si avesse una carta del genere, allora si può ricorrere a una di quelle bonus per cambiare il colore di gioco.

C’è n’è una fondamentale che bisogna rispettare e che oltretutto è quella che dà il nome a questo gioco. Quando qualsiasi dei partecipanti resta con una sola carta in mano, ha l’obbligo di esclamare “Uno!” per non incorrere in penalità. Qualora ci si dimenticasse, bisognerà pescare due carte dal mazzo al centro del tavolo, ma solo nel caso in cui uno dei propri avversari facesse notare la nostra mancanza.

Se invece il giocatore con il turno successivo al nostro giocasse la propria carta, ma nessuno facesse notare la nostra esclamazione dimenticata, a quel punto si scamperebbe alla penalità, ma solo grazie alla negligenza altrui.