Ubriaco minaccia di incendiare le auto in sosta

Questa mattina – verso le 6 – i Carabinieri della stazione di Forio sono intervenuti per la richiesta di aiuto da parte di una donna. Il suo compagno, un 45enne del posto e già noto alle forze dell’ordine, era violento e pericoloso a causa dell’alcol che aveva assunto.

I militari agiscono immediatamente e trovano l’uomo a Serrara Fontana. Il 45enne è in evidente stato di agitazione, barcolla e più volte cade a terra perché non riesce a mantenere l’equilibrio ma questo non gli impedisce di urlare tra il silenzio delle abitazioni e di minacciare di voler incendiare le auto in sosta.

Aveva già danneggiato uno scooter buttandolo a terra e delle fioriere che erano in strada. I Carabinieri lo affrontano e cercano di calmarlo ma lui si scaglia contro i militari che con non poche difficoltà riescono ad arrestarlo. Il 45enne risponderà di resistenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e ora è in attesa di giudizio in ospedale dove è vigilato.

Per i carabinieri un paio di giorni di prognosi per le lesioni subìte.