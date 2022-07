Trovati in possesso di stupefacenti: arrestati due coniugi

In Curti (CE), personale della Stazione di Macerata Campania hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 43enne di Curti e la 37enne coniuge.

I due, all’esito di una perquisizione domiciliare presso la loro abitazione e presso una bar da loro gestito, sono stati trovati in possesso di 3 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 243,78 gr.; un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo crack del peso complessivo di 10,44 gr; un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 2,04 gr; nr. 13 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 41,51 gr; una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 0,42 gr e la somma contante di 1.890,00 euro ritenuta provento di attività delittuosa.

Rinvenuti e sequestrati anche materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e sostanze solitamente utilizzate per il taglio dello stupefacente. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Gli arrestati, da ritenersi innocenti fino a sentenza irrevocabile.