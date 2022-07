Terra dei fuochi, oltre 285 mila euro di sanzioni e 6 attività commerciali sequestrate

Importanti risultati conseguiti dalle pattuglie dell’Esercito Italiano impiegate per l’Operazione “Terra dei Fuochi” nell’Action Day, operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali). I militari dell’Esercito Italiano, congiuntamente alle Forze dell’Ordine, hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali in diverse aree della provincia di Caserta e di Napoli.

In particolare, il 20 luglio, nei comuni di Lusciano, Teverola, Aversa e Carinaro, nella provincia di Caserta, gli interventi dei militari dell’Esercito e delle Forze dell’Ordine hanno permesso il controllo di 4 attività commerciali, tutte sequestrate, l’identificazione di 9 persone, di cui 5 denunciate all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, sono state comminate sanzioni per differenti illeciti amministrativi, con ammende quantificate in oltre 205.000 euro e con un autoveicolo posto sotto sequestro.

Sono stati impiegati 16 equipaggi, per un totale di 33 uomini messi in campo congiuntamente dall’Esercito Italiano su base 8° reggimento bersaglieri, Polizia di Stato di AVERSA e Carabinieri di LUSCIANO, GRICIGNANO DI AVERSA, Guardia di Finanza Territoriale di AVERSA, Guardia di Finanza R.O.A.N. di Napoli, Polizia Provinciale di Caserta, Polizia Municipale di LUSCIANO, AVERSA, CARINARO, TEVEROLA oltre che ASL di Caserta, ARPAC e ICQRF.

Il 21 luglio, nei comuni di Sant’Anastasia, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano e Somma Vesuviana, nella Città Metropolitana di Napoli, gli interventi dei militari dell’Esercito e delle Forze dell’Ordine hanno permesso il controllo di 4 attività commerciali, di cui 2 sequestrate, l’identificazione di 10 persone, di cui 4 denunciate all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, sono state comminate sanzioni per differenti illeciti amministrativi, con ammende quantificate in oltre 80.000 euro.

Sono stati impiegati 9 equipaggi per un totale di 20 uomini messi in campo congiuntamente dall’Esercito Italiano su base 8° reggimento bersaglieri, Polizia di Stato di PONTICELLI, Carabinieri di SOMMA VESUVIANA e di SANT’ANASTASIA, Carabinieri Forestali di OTTAVIANO, Polizia Metropolitana di Napoli, Guardia di Finanza Territoriale di CASALNUOVO DI NAPOLI, Guardia di Finanza R.O.A.N. di Napoli, Polizia Municipale di SAN GENNARO VESUVIANO, OTTAVIANO, SOMMA VESUVIANA e SANT’ANASTASIA, oltre che ASL, ARPAC e ICQRF.

Prosegue, in tal modo, lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti, secondo la pianificazione stabilita nel piano coordinamento della Prefettura di Napoli e la Prefettura di Caserta, la Questura di Napoli, la Questura di Caserta e con le Forze di Polizia delle Province di Napoli e di Caserta, nonché le Polizie Municipali di Lusciano, Teverola, Aversa, Carinaro, Sant’Anastasia, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano e Somma Vesuviana, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania.