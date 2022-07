Il sondaggio: FdI primo partito, Pd stabile, cresce FI

Fratelli d’Italia si conferma primo partito anche questa settimana con il 23,4% dei consensi (+0,2%). Subito sotto c’è il Pd stabile al 23%. E’ quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 21 e 22 luglio 2022 su un campione di mille persone.

Nel borsino dei partiti, seguono la Lega con il 14,6% (+0,1%), Forza Italia con il 10,6% (+0,3%) mentre il M5s è al 9,4% in calo dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana. Seguono Azione di Carlo Calenda con il 4,8% (-0,1%), poi Europa Verde e Si con il 4,2%, Italia viva con il 2,8% e Italexit di Paragone con il 2,5%.

Il clima economico peggiora per il 57% degli intervistati, in aumento dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana. E’ stabile per il 30% (-0,2%), mentre per il 13% (-0,2%) è in miglioramento.

