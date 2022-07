41enne ruba l’incasso di un bar in Piazza Trieste e Trento

Stanotte gli agenti dei Commissariati Montecalvario e San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Trieste e Trento, sono stati allertati dalle urla di alcuni passanti i quali hanno indicato un uomo in fuga che, poco prima, aveva perpetrato un furto in un bar nelle vicinanze.

I poliziotti lo hanno raggiunto in via Nardones e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato trovandolo in possesso dell’incasso asportato pari a 818 euro.

G.I., 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale; infine, la refurtiva è stata restituita al gestore dell’esercizio commerciale.